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​В Нижневартовском районе начнут предоставлять места в детских садах малышам в возрасте до 3 лет

В 2017 году должна начаться работа по решению вопроса обеспечения местами в детских садах Нижневартовского района детей от 0 до 3-х лет. Об этом заявил глава муниципалитета Борис Саломатин во время своего отчета о результатах деятельности за прошлый год.

«Дошкольным образованием охвачено 2 тысячи 147 детей. В целях реализации майского Указа Президента достигнута 100% обеспеченность местами в детских садах детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет», - подчеркнул он.

Говоря о системе образования, действующей на территории, Борис Саломатин также отметил, что в своем Послании Президент России Владимир Путин поставил задачу – решить проблему третьих смен в школах, а дальнейшем и вторых. В Нижневартовском районе эта проблема решена, все школьники занимаются в первую смену, в общеобразовательных учреждениях района обучаются 3 тысячи 836 человек, из них 429 первоклассников.


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16 января в 21:30, просмотров: 115, комментариев: 0


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