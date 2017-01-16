​В Нижневартовске чиновник депобразования помогал другу развивать бизнес за бюджетный счет

В Нижневартовске муниципального служащего департамента образования уволили за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что чиновник заставлял представителей муниципальных образовательных учреждений заключать договоры на оказание услуг с организациями, руководителем и учредителем которых являлся его друг.

«Указанные факты нарушений закона не были выявлены и пресечены руководителями администрации Нижневартовска. Подобное положение дел свидетельствует о непринятии в муниципальном органе надлежащих мер в сфере противодействия коррупции. В связи с этим прокурор внес главе администрации города представление», - подчеркнули в пресс-службе окружной прокуратуры.

Более того, к дисциплинарной ответственности привлечены восемь работников образовательных учреждений, не сообщивших работодателям о склонении их к коррупционным деяниям со стороны муниципального служащего.

Сейчас в департаменте образования утвержден план мероприятий по недопущению и усилению работы по профилактике конфликта интересов.