​Отправленное SMS стоило вартовчанину 16 тысяч рублей

Очередная жертва мошенников зарегистрирована в Нижневартовске. Мужчине позвонили якобы из службы безопасности банка. Собеседник сообщил вартовчанину, что с его карты снимаются деньги и ее нужно заблокировать и отправили СМС с кодом.

«После подтверждения кода, у мужчины сняли деньги в сумме 16 тысяч рублей. Проводится проверка», - уточнили в УМВД России по г. Нижневартовску.

По данным полицейских, случаи мошенничества в России участились в связи с развитием технологий, в том числе посредством всемирной паутины. По словам специалистов, все чаще люди попадают в руки аферистов при покупке различных товаров через Интернет.

Добавим, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти две трети россиян (65%) опасаются кражи денег и персональной информации с электронных счетов и банковских карт. Более половины граждан (56%) боятся потерять деньги из-за информации, которую распространяют мошенники с помощью СМС или по электронной почте. При этом каждый третий респондент сталкивался с противоправными действиями, осуществляемыми с помощью сотовой связи и интернет-сервисами. Защищенными от подобных действий считают себя всего лишь 36 процентов опрошенных, 58 процентов никакой защиты не чувствуют.