​Нижневартовск для развития адаптивного спорта построит отдельный спорткомплекс

Нижневартовск продолжит поддерживать паралимпийское движение, ключевым направлением которого является адаптивный спорт. Готовность открыть специализированный центр для спортсменов с ограниченными возможностями подтвердил глава Нижневартовска Василий Тихонов на встрече с руководителем Центра адаптивного спорта Югры Михаилом Вторушиным. Возвести отдельный спорткомплекс планируют в районе стадиона «Центральный» в этом году.

Фото: www.n-vartovsk.ru

По словам директора Центра адаптивного спорта Михаила Вторушина, в Нижневартовске хорошая база для развития адаптивного спорта. На высоком уровне развивается спорт массовых и высоких достижений, паралимпийское движение – это легкая атлетика среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, пауэрлифтинг, стрельба из лука и другие направления.

«Для развития материально-технической базы города, в частности, для развития адаптивных направлений мы намерены подарить городу небольшой быстровозводимый модуль. Подобные конструкции уже функционируют в Нягани и поселке Пионерский (Советский район). Кроме того, вместе с площадкой мы готовы передать Нижневартовску оборудование для обустройства секторов по метанию копья, толкания ядра и других видов», - добавил Михаил Вторушин.

Глава Нижневартовска подчеркнул, адаптивному спорту в городе продолжат уделять пристальное внимание. «Мы заинтересованы в том, чтобы подобная модульная площадка появилась именно у нас в городе. Я уверен, что возведение специализированного центра на территории Нижневартовска привлечет в массовый спорт еще больше горожан, повысит интерес к занятиям спортом. Речь идет не только о профессиональных спортсменах. Мы хотим, чтобы у всего населения было как можно больше возможностей заниматься спортом и сделаем для этого все возможное», - подчеркнул Василий Тихонов.

Как сообщили в пресс-службе администрации, глава города поручил своим заместителям проработать все необходимые вопросы, чтобы уже в следующем году приступить к монтажу площадки. После открытия специализированного стадиона на его базе, возможно, откроется отделение адаптивной легкой атлетики, где, в том числе, можно будет развивать уличную легкую атлетику.