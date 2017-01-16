​В Нижневартовске не будут вырубать купели на реке Обь: «Они будут установлены на берегу»

В целях безопасности в Нижневартовске принято решение отказаться от идеи вырубать купели на реке Обь, а установить их на берегу. Аналогичная практика была в прошлом году, когда лед был недостаточно крепким. Об этом сообщил директор МКУ города «Управление по делам ГО и ЧС» Вадим Татаренков.

Для желающих совершить обряд омовения на берегу реки, напротив храма Рождества Христова, установят две купели, вода в которые будет поступать из иордани, освященной в день праздника – 19 января. Для удобства горожан купели будут оборудованы сходнями, рядом установят специальные обогреваемые палатки для переодевания.

Набрать крещенскую воду можно будет около храма Рождества Христова. На стоянке у храма со стороны улицы Пикмана и рядом, вдоль набережной, будут стоять три водовозки. Погреться вартовчане смогут в автобусах, которые также будут на берегу. Желающим предложат горячий чай. Совершить обряд омовения и набрать крещенской воды можно будет до 22 часов.