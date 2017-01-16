​Royal Flight вернулась в Нижневартовск с рейсами в Таиланд

Из Нижневартовска после длительного перерыва возобновились чартерные рейсы на заграничные курорты. Авиакомпания Royal Flight начала полеты в Бангкок. Рейсы из столицы Самотлора будут выполняться дважды в месяц.

Как ранее сообщал siapress.ru, консолидатором данного рейса выступили туроператоры PEGAS и CORAL. «Причем путевки с вылетом из Нижневартовска они предлагают по цене ниже, чем с вылетом из Сургута. Туры рассчитаны на 12 ночей», - сообщала директор одного из турагентств Наталья Гущина.

По ее словам, также запланировано открыть полеты из Нижневартовска в Турцию. Кто станет перевозчиком на этом направлении – пока неизвестно.

Добавим, что авиакомпания Royal Flight уже известна вартовчанам. Два года назад в рамках сотрудничества с туроператорами перевозчик доставлял пассажиров из столицы Самотлора на заграничные курорты.