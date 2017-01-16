​Нижневартовский строительно-промышленный комбинат признали банкротом

Окружной арбитражный суд удовлетворил заявление нижневартовского ООО «Отворская строительная компания» о признании несостоятельным (банкротом) его должника - ООО «Строительно-промышленный комбинат». Ответчик – компания, зарегистрированная в Нижневартовске в 2015 году, основная деятельность которой, как значится в ЕГРЮЛ, - строительство жилых домов и производство стройматериалов. Более 62 миллионов рублей – такой оказалась сумма задолженности предприятия перед компанией-истцом.
Судебное разбирательство длилось с марта 2016 года, сообщают в пресс-службе суда. Рассмотрение заявления кредитора неоднократно откладывалось в связи с ходатайствами должника, предпринимавшего меры по самостоятельному погашению задолженности. Кроме Отворской строительной компании требования к СПК предъявили окружной фонд «Жилище», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ООО «СК Аганречтранс», ООО «Речной порт Нижневартовск» и другие. Всего восемь кредиторов, общая сумма требований которых превышает 250 миллионов рублей.
Определением суда от 11 января требования ООО «Отворская Строительная компания» признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий - В.Н. Васильев.
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