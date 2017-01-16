​Нижневартовский строительно-промышленный комбинат признали банкротом

​Почему так много Америки?

Жить без Америки в информационном пространстве и скучно, и опасно. Опасно как раз потому, что скучно. «Как там в России?» – «Воруют»: тут со времен Карамзина ничего не поменялось. А когда нет изменений, становится невыразимо скучно, не правда ли?