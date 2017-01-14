​Четверо жителей Нижневартовского района пойдут под суд за хищение нефти на миллион рублей

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении кражи и приведении в негодность нефтепроводов.

«В марте 2016 года обвиняемые с целью хищения нефти, вступили в предварительный сговор и незаконно осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», расположенный на территории Нижневартовского района, из которого совершали кражу нефти. Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В результате их незаконных действий указанному предприятию причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей», - рассказали о результатах расследования в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.