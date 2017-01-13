​В Нижневартовском районе священнослужители вручили иконки-обереги водителям и пешеходам

В Нижневартовском районе состоялся профилактический рейд, в котором приняли участие священнослужители, сообщает пресс-служба ГИБДД округа. «Сегодня мы останавливали водителей только для того, чтобы поздравить с прошедшими и наступающими праздниками, вручить подарки и еще раз напомнить о том, что их ждут дома. И чтобы не случилось беды, следует соблюдать дорожные правила. Каждому из остановленных водителей мы вручили иконку», – рассказал отец Андрей.

Не остались в стороне и юные участники движения. Малышам автоинспекторы разъясняли правила поведения на зимних дорогах и вручали световозвращающие браслеты.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры