​В Нижневартовском районе средняя зарплата составляет более 54 тысяч рублей

Численность населения Нижневартовского района за прошлый год увеличилась на 209 человек и составила 36 тысяч 280 человек, из них 2 520 коренных национальностей. Родилось 392 ребенка, в том числе 56 - в семьях коренных жителей. Об этом сообщил глава муниципалитета Борис Саломатин во время своего отчета перед депутатами района.

«Численность занятых в экономике составила более 49 тысяч человек, в бюджетной сфере трудятся 2 тысячи 227 человек. Нижневартовский район по уровню безработицы входит в пятерку муниципалитетов, где зафиксирован минимальный уровень.Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 54 586 рублей, работников социальной сферы 37 534 рубля. Денежные доходы на одного жителя составили 38 529 рублей», - отметил Саломатин.

По словам главы муниципалитета, на территории реализуется План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов, бюджетный эффект от проведенных мероприятий по итогам года составил 324 миллиона рублей.

В прошлом году на территории района добыто более 56 миллионов тонн нефти, что составляет 24 процента от общей добычи нефти на территории автономного округа, и 13 миллиардов кубических метров газа. На Нижневартовской ГРЭС выработано более 14 миллиардов киловатт часов электроэнергии.

В отчетном году инвестиции в основной капитал составили более 97 миллиардов рублей.

По результатам рейтинга в 2016 году Нижневартовский район вошел в лидирующую группу муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развития конкуренции.