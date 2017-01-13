​Бывший прокурорский работник будет заведовать кадрами в мэрии Нижневартовска // ФОТО, СПРАВКА

Глава Нижневартовска Василий Тихонов продолжает укреплять свою команду бывшими силовиками. Сегодня стало известно о том, что в мэрии столицы Самотлора заниматься подбором кадров будет 36-летний Алексей Ковалев. Именно он возглавил управление по вопросам муниципальной службы и кадров.

Справка:

Алексей Ковалев родился в Нижневартовске. В 2003 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ (квалификация – юрист). В 2010 году окончил Институт бизнеса и права г. Санкт–Петербург (квалификация – финансы и кредит).

С 1999 по 2004 годы – служба в органах внутренних дел. 2004-2005 годы – следователь прокуратуры г. Нижневартовск, в 2005 – назначен старшим следователем. 2005–2009 годы – начальник юридического управления администрации Нижневартовского района. В 2009 году назначен начальником управления правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации Нижневартовского района.

С 2009 по октябрь 2013 года – заместитель главы администрации Нижневартовского района по общественной безопасности, муниципальному имуществу и природопользованию.

Напомним, что ранее должность заместителя главы города Нижневартовска был назначен Антон Смирнов, который также длительное время работал в правоохранительных органах в Сургуте и Ханты-Мансийске, а затем продолжил свою трудовую деятельность