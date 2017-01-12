​Чтобы получить материнский капитал, вартовчанка придумала себе второго ребенка

Нижневартовскому городскому суду предстояло разобраться в запутанном деле, связанным с материнским капиталом. История произошла в 2011 году, когда местная жительница обратилась в филиал Пенсионного фонда России с пакетом документов для получения соответствующего сертификата. Все предоставленные бумаги отвечали всем существующим требованиям, поэтому сотрудники ведомства не имели оснований отказать девушке.

«В целях проверки сведений, содержащихся в представленных от имени ответчика документах в пенсионный орган, ГУ – УПФ РФ в г.Нижневартовске была запрошена дополнительная информация, согласно которой установлено, что ответчица второго ребенка не рожала, актовая запись о рождении второго ребенка не существует, следовательно, ответчик не имела права на получение сертификата на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в связи с сокрытием количества и очередности рождения детей», - говорится в сообщении суда.

Поскольку в ходе судебного заседания указанные выше обстоятельства документально подтвердились, суд пришел к выводу, что ответчик не имела права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В связи с этим сертификат на маткапитал, выданный на имя ответчика был признан недействительным.