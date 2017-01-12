​Велолюбители Нижневартовска проведут костюмированный пробег

Нижневартовские велолюбители запланировали завтра провести «СтароНовогодний ВелоХоровод». В 18 часов 30 минут они соберутся на озере Комсомольское, где будет дан старт пробегу. Поклонники двухколесных проедут по улицам Мира, Чапаева, Ленина и ориентировочно в 19 часов прибудут на площадь Нефтяников.

«Ждем всех желающих с велосипедом и в карнавальном костюме», - уточнили организаторы.

Добавим, подобный велопробег в Нижневартовске состоялся в прошлом году. Тогда в нем приняли участие более десятка велолюбителей.