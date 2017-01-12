​В Нижневартовске в отношении сотрудницы Пенсионного фонда возбуждено семь уголовных дел

В Нижневартовске продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделов управления Пенсионного фонда России. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий. По фактом ее деятельности возбуждено семь уголовных дел.

«По версии следствия, подозреваемая в целях извлечения незаконной материальной выгоды устроила на работу женщину, которая числилась в должности сотрудницы Пенсионного фонда только на бумаге и фактически трудовую деятельность в учреждении не осуществляла. При этом, подозреваемая регулярно получала начисленную фиктивной работнице заработную плату и распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению. Уже установлено, что в период с апреля 2014 по октябрь 2016 года подозреваемой было похищено более 400 тысяч рублей, принадлежащих Пенсионному фонду, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов учреждения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее сообщалось, что обвиняемая таким же способом заработала 160 тысяч рублей.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одном производстве. Проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, продолжается. Также принимаются меры к возмещению ущерба, причиненного управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Нижневартовске.