​Новому управлению инвестиций администрации Нижневартовска нашли руководителя

Начальником управления инвестиций администрации Нижневартовска назначен Олег Тарасов. Соответствующее распоряжение подписал глава города. К своим обязанностям Тарасов приступил 9 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Ранее он занимал должность генерального директора ООО «Розничные технологии».
Напомним, идею создания нового управления, которое займется привлечением в город инвестиций, местные депутаты одобрили в конце прошлого года. Заместитель главы администрации города по строительству Николай Пшенцов пояснил тогда, что таким образом будет выполнено требование федерального законодательства, а также рекомендация окружных властей. Основные задачи, которые поставлены перед сотрудниками нового управления — поддержание благоприятного инвестиционного климата.