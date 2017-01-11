​Новому управлению инвестиций администрации Нижневартовска нашли руководителя

Развесистая Зоя

Аккуратно напомним, что доминантой государственного пейзажа были штабеля промерзлых трупов ГУЛАГа. На этом торте были и вишенки: изоляция и вой о «врагах народа». А также право власти убивать столько людей, сколько ей захочется...