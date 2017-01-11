​В аэропорту Нижневартовска запускают новый международный рейс: жители смогут улететь в Белоруссию без пересадок

В зимнем расписании аэропорта Нижневартовска произошли изменения. Пополнился перечень международных направлений. Без пересадок югорчане смогут улететь в Минск. Рейс запланирован на 4 февраля и 19 марта. Перевозка пассажиров будет выполнятся авиакомпанией «Белавиа» на самолете Боинг-735.

Добавим, что с начала года это уже не первое изменение, внесенное в расписание полетов. Ранее появились рейсы, которые свяжут Нижневартовск с регионами России. Так, например, запланировано начало полетов в Пермь, а также появится еще один рейс в Красноярск и Иркутск.