​В думе Нижневартовска создают комиссию по противодействию коррупции

В думе Нижневартовска в конце прошлого года было принято решение о создании комиссию по противодействию коррупции. Она будет рассматривать вопросы, связанные с соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности существующих ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

«Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами», - говорится в положении о комиссии, в состав которой будут входить председатель думы города, его заместитель, депутаты, представитель научных, образовательных и общественных организаций, а также муниципальные служащие.

Основанием для проведения заседания могут быть результаты служебных проверок, во время которых вскрылись факты предоставления недостоверных сведений, например, о доходах или в случае несоблюдения установленных ограничений и запретов. Так, например, согласно действующему законодательству, запрещено владеть акциями или вести предпринимательскую деятельность.

По результатам рассмотрения возникающих вопросов, члены комиссии могут предложить председателю нижневартовской думы уволить сотрудника, попавшего в поле зрения, с формулировкой «об утрате доверия», либо предлагать иные меры воздействия.