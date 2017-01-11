​Огнеборцы Нижневартовска вернулись в горящее здание, чтобы спасти котенка // ФОТО

В Нижневартовске огнеборцам пришлось дважды обследовать горящее здание, чтобы спасти котенка. О спасательной операции рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Пожар в многоквартирном деревянном доме произошел накануне. Когда к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты, здание было полностью охвачено огнем. Спасатели в дыхательных аппаратах вошли в здание, провели разведку в помещениях, видимость в которой уже была почти нулевой. Не обнаружив в доме людей, они вышли на улицу. Тут же к огнеборцам подбежал хозяин одной из квартир и сообщил, что в доме у него остался котенок.

«Еще когда первую комнату обследовали, я вроде как слышал мяуканье, но там треск, шум, на улице гул двигателей цистерн, думал показалось. Когда к нам обратился мужчина, понял, что все-таки слышал мяуканье. Развернулись, включились с ребятами в аппараты, и назад - в здание. А как иначе, живой же… Вернулись в первую комнату, опять мяуканье. Приглушенное, откуда-то из-за стены. Тогда мы разобрали перегородку и уже в этом помещении нашли бедолагу», - рассказывает командир отделения 65-ой пожарно-спасательной части Эдуард Бахтегараев.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Котенка передали хозяину, который поблагодарил пожарных за спасение питомца и обещал посетить с ним ветеринарную клинику.