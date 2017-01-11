​Полицейские установили обстоятельства смертельного ДТП в Нижневартовском районе // ФОТО

Полицейские установили ДТП в Нижневартовском районе, в котором погиб человек. Во вторник, 10 января, на 62 километре автодороги «Нижневартовск - Радужный» около 13.40 столкнулись три автомобиля. Авария произошла из-за того, что 37-летний водитель автомобиля «Валдай 27753-01» выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой «Лада Гранта». После столкновения «Валдай» отбросило на двигавшийся впереди в попутном направлении снегоуборочный автомобиль «Урал». В результате происшествия 40-летний водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и двое получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.