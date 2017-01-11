​Нижневартовские поликлиники стали более доступными для инвалидов

Нижневартовская городская поликлиника стала доступнее для инвалидов, сообщают в департаменте здравоохранения Югры. На средства окружной госпрограммы «Доступная среда» в учреждении отремонтированы окна в регистратурах – во всех трех подразделениях. Отремонтированы пять санузлов: чтобы ими могли пользоваться люди на колясках или с другими трудностями в передвижении, там расширены дверные проемы, установлены откидные поручни возле умывальников и в индивидуальных кабинках, сушилки для рук, держатели для костылей, есть кнопка вызова персонала.

В поликлинике №2 заменен лифт – в нем широкий въезд, кабина, оборудованная поручнями, речевым оповещением. Там же и в поликлинике профилактических осмотров появились гусеничные подъемники. Вход в поликлинику №3 дополнен трехуровневым пандусом с металлическими поручнями. На стеклянных входных дверях всех четырех поликлиник города размещены специальные предупредительные знаки для слабовидящих пациентов.

В 2017 году планируется провести реконструкцию пандуса и ремонт входной группы в поликлинике №2 и оснастить гусеничным подъемником третью городскую поликлинику, а также провести там ремонт перил лестничного марша, с тем, чтобы пользоваться ими было удобно маломобильным группам пациентов.

Стоит отметить, что в Нижневартовске проживает более семи с половиной тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, большинство из них - взрослые горожане старше 18 лет.