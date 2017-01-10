​Пьяная жительница Мегиона избила сына за просьбу включить мультики

В Мегионе полиция разбирается в деталях необычного дела: мать избила собственного малолетнего сына, просившего включить мультики.

Полицию вызвал сосед женщины, который услышал в ее квартире громкую музыку и детский плач. Стражи порядка, прибыв на место, обнаружили пьяную 29-летнюю хозяйку и двух малолетних детей: одному было десять лет, другом — три года. Плакал старший сын. Оказалось, что женщина выпивала с подругой, после ее ухода продолжала слушать музыку, а на просьбы сына включить мультфильмы отказывалась. Ребенок заплакал, что только разозлило мать, которая жестоко избила его — сначала толкнула, а потом стала бить головой об стену и дала несколько пощечин.

К ребенку вызвали медиков, которые его осмотрели. «Стоит отметить, что ранее это семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — говорят сотрудники мегионского ОМВД. Теперь, судя по всему, попадет: возбуждено уголовное дело по статье «Побои», по ней женщине может «светить» до двух лет тюремного заключения.