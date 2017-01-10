​В Нижневартовске состоялась акция «Сохраним жизнь детям» // ФОТО

Госавтоинспекторы Нижневартовска провели акцию «Сохраним жизнь детям». Профилактическое мероприятие, в котором приняли участие также представители добровольной народной дружины, состоялось на 11 км автодороги «Нижневартовск – Радужный».

«Данный участок дороги является очагом аварийности, только в декабре на этом участке пострадали два несовершеннолетних пассажира», - пояснил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Во время мероприятия сотрудники дорожной полиции останавливали мимо проезжающих водителей, напоминали им о соблюдении правил дорожного движения, доводили статистику дорожно-транспортных происшествий и раздавали листовки «Автокресло детям», «Стань заметней на дороге».

Добавим, что в 2016 году к административной ответственности было привлечено около 1950 водителей, которые при перевозке детей в салоне автомобиля не использовали автокресло или специальные удерживающие устройства.