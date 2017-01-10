​В Нижневартовском районе молодой человек убил собутыльника

22-летний житель села Корлики Нижневартовского района обвиняется в убийстве. По версии следствия, преступление он совершил вечером 28 декабря 2016 года. В компании родственников и знакомых он распивал спиртные напитки. Во время застолья между обвиняемым и 23-летним гостем произошла ссора, последним аргументом в которой стал удар ножом в шею. От полученного ранения молодой человек скончался.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следователя, решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием продолжается сбор доказательств, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.