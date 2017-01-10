​В Нижневартовске посиделки в кафе закончились поножовщиной

В Нижневартовске произошла драка среди посетителей одного из кафе, расположенных на улице Нефтяников. Инцидент имел место быть в Рождество. Около пяти утра подвыпившие гости устроили потасовку, в результате которой два молодых человека получили ножевые ранения.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью, с учетом которой будет дана юридическая оценка действиям участников», - сообщили в пресс-служба УМВД России по г.Нижневартовску.

По предварительным данным, речь идет о караоке-клубе «Soloway». Драка произошла непосредственно на танцполе.