​«Ангара» за счет федеральных субсидий полетит из Нижневартовска в Красноярск

Авиакомпания «Ангара» распланировала свои полеты из Нижневартовска в Красноярск. Рейсы будут выполняться за счет федеральных субсидий, выделенных для развития межрегиональных авиаперевозок.

Полеты с 15 января будут выполняться на самолетах Ан-148 дважды в неделю (среда и воскресенье). Как сообщил перевозчик, стоимость билета в одну сторону составит 5640 рублей. Приобрести проездные документы можно уже сейчас как в городских кассах, так и на сайте компании.

Добавим, что маршрут Красноярск – Нижневартовск – Красноярск сейчас уже обслуживает авиакомпания «NordStar».