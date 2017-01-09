​Деятельность окружного фонда «Жилище» стала поводом для внесения прокуратурой представления в адрес замгубернатора Югры

Прокуратура Югры завершила проверку деятельности окружного фонда «Жилище» в Нижневартовске, которая была начата в ноябре прошлого года. Она проводилась по факту нарушения участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу ул. Ленина, д. 48, застройщиком которого является ОФРЖС «Жилище».

«Проверка показала, что в результате несвоевременного принятия Фондом мер допущено замедление темпов строительства объекта недвижимости. В деятельности застройщика также выявлены отдельные нарушения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Для того, чтобы строительство было завершено, а финансовые обязательства перед гражданами выполнены, прокуратурой округа внесено представление в адрес заместителя губернатора округа. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Результаты рассмотрения принятых мер находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, проверку поручил провести прокурор округа Евгений Ботвинкин. Ее целью было — всесторонняя оценка действий застройщика. Отметим, что еще в июле 2016-го руководство фонда встречалось с администрацией Нижневартовска и дольщиками, чтобы решить проблемные вопросы. Тогда директор Фонда Андрей Шаламов заверил, что изыскиваются все возможности по завершению строительства и передачи квартир дольщикам в максимально короткий срок. Также сообщалось, что Фонд «Жилище» готов урегулировать с дольщиками вопрос по неустойке и путем выполнения стандартных отделочно-ремонтных работ в передаваемых дольщикам квартирах.