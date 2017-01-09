​В Югре создадут выездные бригады для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям

В Югре на базе Нижневартовской окружной детской клинической больницы будут созданы выездные бригады для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям. О планах на 2017 год рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе окружной детской больницы Тамара Капутская губернатору округа Наталье Комаровой, которая 8 января побывала в Нижневартовске с рабочей поездкой.

По словам Капутской, в этом году для детей с тяжелыми формами заболеваний в больнице подготовлены пять палат, еще 16 коек — в Мегионе. Также планируется организовать специальные выездные бригады для детей, которым необходима паллиативная помощь. В них войдут психологи, неврологи и другие специалисты.

«Планируем, что будем сотрудничать также с нашими церковнослужителями – духовная составляющая играет важнейшую роль для родителей. Такую же выездную бригаду мы планируем создать в Сургуте. Для округа нам необходимо шесть таких бригад, которые будут приезжать и помогать родителям с больными детьми дома. Это так называемая альтернатива хосписам, помощь на дому. Как показывает практика, 95 процентов родителей хотят, чтобы их дети в самый сложный период находились дома. И самое главное, что отнесение ребенка к паллиативной группе является дополнительной помощью, никто не станет снимать ребенка с учета, он продолжит получать все медицинское сопровождение, которое получает по месту жительства», - приводят слова заместителя главврача на admhmao.ru.