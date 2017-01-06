​Вартовчанину, выступившему в качестве поручителя у злостного неплатильщика по кредиту, грозит два года тюрьмы

В Нижневартовске поручителю по кредиту грозит два года тюрьмы. В отношении 47-летнего гражданина уже возбуждено уголовное дело по статье «Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта».

Как сообщили в прокуратуре Нижневартовска, мужчина в 2013 году выступил поручителем по кредитному договору между его знакомым и банком. Сумма кредита составила 3 млн. рублей.

«В связи с тем, что заемщик платежи по кредиту производить перестал, суд по заявлению банка вынес решение о взыскании с заемщика и поручителя солидарно суммы задолженности по кредитному договору, а также расходов на судебные издержки, всего в размере более 2,8 млн. рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.

Поручитель, достоверно зная о решении суда, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от погашения задолженности, вносить платежи по кредиту, оформленному его приятелем, не стал. А чтобы скрыть свои доходы – уволился.

В результате злостного уклонения от погашения задолженности решение суда не исполнено. Теперь меру ответственности злостного неплательщика определит суд.