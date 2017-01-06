​«ЮВТ Аэро» начала субсидированные авиаперевозки из Перми в Нижневартовск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начала выполнять полеты между Пермью и Нижневартовском. Воздушное сообщение удалось наладить за счет выделенных субсидий Правительством России. Как сообщили в «Нижневартовскавиа», рейсы на самолете CRJ-200 будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и четвергам. Стоимость прямого перелета, как указано на сайте перевозчика, по тарифу «туда-обратно» составляет от 11 тысяч 370 рублей.

Напомним, новый маршрут был внесен в список субсидируемых рейсов. Как сообщал siapress.ru ранее, этот же перевозчик также получит субсидии на осуществление полётов из Перми в Сургут и Ханты-Мансийск, из Бугульмы и Казани в Сургут и Нижневартовск.