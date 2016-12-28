​В муниципалитетах Югры, по поручению губернатора округа, могут появиться Общественные патрули

Губернатор Югры Наталья Комарова во время своего рабочего визита в Нижневартовск высоко оценила деятельность Общественного патруля. Активисты во время встречи, которая состоялась в местной администрации, рассказали о том, что во время своих вояжей по микрорайону отмечают на картах проблемные места: где-то коммунальщики забыли убрать мусор, где-то можно свободную территорию использовать более рационально. В дальнейшем, эти замечания и предложения напрямую передаются главе муниципалитета.

«Данный опыт должны перенять другие муниципалитеты. Очень важно, что власть и население работают сообща на благо своего города», - отметила Наталья Комарова.

Внедрить новый механизм общественного контроля предложил глава Нижневартовска Василий Тихонов. Таким образом, последовательно ведется работа по созданию максимального уровня комфорта на улицах и в микрорайонах города.

Во время встречи Наталья Комарова также предложила в начале следующего года провести заседание регионального Общественного совета и оценить реализуемые на территориях муниципалитетов проекты, направленные на улучшение жизни югорчан.