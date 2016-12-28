​Под Нижневартовском произошла крупная авария // ФОТО

В среду, 28 декабря, в окрестностях Нижневартовска произошла крупная авария. На Самотлорской дороге столкнулись грузовая ГАЗель и легковушка «Хендай». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Оба доставлены в больницу.

«На место происшествие выезжали не только инспекторы ГИБДД, но и врачи, а также представители МЧС. Обстоятельства аварии сейчас выясняются», - сообщили в Госавтоинспекции Нижневартовска.

В результате ДТП движение в районе 10 км Самотлорской автодороги было затруднено - транспорт разъезжался по одной полосе.