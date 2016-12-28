​36 нетрезвых водителей сейчас отбывают наказание в колониях Югры

На данный момент в исправительных учреждениях УФСИН России по ХМАО-Югре отбывает наказание 36 человек, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщает Ханты-Мансийская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, ранее данные граждане уже были лишены водительских удостоверений и подвергнуты административному наказанию за аналогичное правонарушение. При этом, средний размер наказания указанной категории лиц составляет 1 год лишения свободы.

Компанию осуждённым гражданам может составить житель Нижневартовска. Городская прокуратура направила в мировой суд уголовное дело, возбужденное в отношении молодого человека за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения в ноябре 2012 года, вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан инспекторами ГИБДД в марте текущего года. Подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал в полном объеме», - сообщили в прокуратуре Нижневартовска.

Во время рассмотрения материалов дела, суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал вартовчанина виновным в совершении указанного преступления. Ему было назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу. В случае, если мужчина откажется от обязательных работ, ему могут заменить наказание на реальное лишение свободы. Такая практика в Нижневартовске уже есть.