​В Югре Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим праздником детей, которые в этом году попали в ДТП

В преддверии Нового года сотрудники мегионской Госавтоинспекции превратились в Деда Мороза и Снегурочку. В образе сказочных героев они отправились в гости к детям, которые стали в этом году участниками дорожно-транспортных происшествий. Ребята с радостью встречали гостей, рассказывали подготовленные стихи и пели новогодние песни.

Автоинспекторы в свою очередь напомнили несовершеннолетним о правилах безопасного поведения в период зимних каникул.

На прощание Дед Мороз и Снегурочка подарили юным участникам дорожного движения сладкие подарки, пожелав им всегда соблюдать правила дорожного движения.