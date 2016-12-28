​В Нижневартовском районе в ДТП погиб человек: грузовик протаранил «Киа Рио» // ФОТО

Во вторник, 28 декабря, в 19.30 в Нижневартовском районе на 157 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло ДТП, в котором погиб человек. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, авария случилась из-за того, что водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Киа Рио». 33-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, его 24-х и 29-ти летние пассажиры получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 18 человек получили травмы.

В Нягани около половины девятого утра на перекрестке улиц Ленинградская и Пионерская 21-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», допустил столкновение с автомобилем «Хендай Санта Фе». В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих транспортных средств и 38-летний пассажир «Форда» получили травмы различной степени тяжести. В Ханты-Мансийском районе около 17:30 на 49 километре автодороги «Иртыш» 31-летний водитель автомобиля «Митцубиси L200» допустил наезд транспортного средства на стоящий на обочине грузовой автомобиль «ДАФ ФТХ». В результате столкновения пострадали водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры