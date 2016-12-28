​«Запсибкомбанк» предоставит кредитную линию предприятию югорского правительства

«Запсибкомбанк» откроет кредитную линию для предприятия югорского правительства - ОАО «Нижневартовскавиа». Объём возможного привлечения средств составит 90 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, кредитная линия привлекается по ставке не выше 12 процентов годовых с возможностью выборки отдельными траншами с условием неоднократного использования лимита в 90 млн рублей. Срок возврата кредита - два года.

Напомним, единственным акционером ОАО «Нижневартовскавиа» является Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Предприятие не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ в других территориальных образованиях РФ и за ее пределами.

ОАО «Нижневартовскавиа» имеет в своем составе аэропорт, способный принимать все типы воздушных судов с обоих направлений, вертолетное подразделение, выполняющее пассажирские и грузовые перевозки, агентство воздушных сообщений, гостиницу - профилакторий, цех бортового питания, учебно-тренировочный центр (УТЦ), медико-санитарную часть с врачебно – летной экспертной комиссией (ВЛЭК).