​Дэвид-Бекхан и Нуну: В загсе Нижневартовска назвали самые необычные имена, которые давали родители новорожденным

Сотрудники управления записи актов гражданского состояния Нижневартовска опубликовали любопытную статистику: они посчитали, сколько детей родилось в городе за 86 лет, а также назвали самые необычные имена. Так, в столице Самотлора с 1930-го по 2016 год родилось 158925 человек. Самым популярным именем стали Александр, их родилось 5306, и Анастасия - 4080.

Многие родители подошли к имени ребенка с фантазией. В Нижневартовске сейчас проживают (если не переехали) Ангел, Дэги-Маршал, Дэвид-Бекхан, Идеал, Рокки, Рюрик, Энтони Дьюен, Алеся-Брианна, Желанна, Неждана, Элизабет-Рейчил, Нуну, Никалетта, Олька, Данко, Чияньхиряй.

В пресс-службе администрации города отметили, что никакой моды или тенденции к увлечению нестандартными именами в 2016 году у жителей города нет. В топ-5 наиболее распространенных среди мальчиков и девочек имен вошли в этом году вошли: Максим (назвали 81 малыша), Александр (назвали 73 ребенка), Кирилл (назвали 62 малыша), Дмитрий (такое имя упоминается 63 раза), София (назвали 76 детей), Анна (назвали 74 ребенка), Виктория (имя упоминается 65 раз), Анастасия (назвали 61 малыша). Менее популярными именами оказались Алена и Вадим.