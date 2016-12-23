​В Нижневартовске в ДТП пострадал человек // ФОТО

Сотрудники полиции Нижневартовска работают на месте серьезного ДТП. Авария произошла утром в пятницу, 23 декабря, на пересечении улиц Чапаева и Омская.

«По предварительной информации установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген Amarok» 1974 года рождения, двигавшийся по улице Чапаева, при выполнении маневра поворота налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 2109» под управлением гражданина 1987 года рождения, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры. В аварии серьезно пострадал пассажир ВАЗа.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, ведут сбор материала. Водители автомобилей прошли тест на состояние опьянения, согласно результатам которого были трезвы.

Фото: vk.com/hellonownv

Отметим, что утром в Нижневартовске стоял густой туман, температура воздуха была ниже минус 40 градусов.