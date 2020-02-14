​В Нефтеюганске произошел пожар в жилом доме. Пострадали трое

Сегодня, 14 февраля, в Нефтеюганске произошел пожар. Огонь вспыхнул в многоквартирном доме в микрорайоне 16. Как сообщает паблик «Это Юганск, детка», горела квартира на пятом этаже. По данным нефтеюганской станции скорой помощи, в огне никто не погиб, но есть трое пострадавших: женщина и ребенок надышались угарным газом, а мужчина поступил к медикам с резаными ранами рук (по всей видимости, он выбивал стекла в квартире).

Главврач скорой Александр Мошкин сообщил, что все пострадавшие доставлены в Нефтеюганскую окружную больницу.