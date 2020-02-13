​Пенсионерка из Нефтеюганского района отдала экстрасенсам более двух миллионов рублей

В Нефтеюганском районе 61-летняя жительница Пойковского отдала экстрасенсам более двух миллионов рублей.

В конце января пойковчанка увидела на одном из кабельных телеканалов объявление об оказании услуг экстрасенса и решила обратиться к ним для того, чтобы помочь своим родственникам в лечении.

Пенсионерка позвонила по указанным номерам. Лжецелители запугали ее проклятиями и порчей, рекомендовав для снятия всех недугов совершить несколько сеансов. На протяжении 2,5 недель югорчанка переводила «целителям» деньги, которые брала в долг у односельчан. Также она оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей.

В общей сложности женщина перевела на счета мошенников более двух миллионов рублей.