​В Нефтеюганском районе пикап столкнулся с КАМАЗом. Водитель чудом остался жив

В Нефтеюганском районе накануне, 12 февраля, пикап Toyota Hilux столкнулся с КАМАЗом.

Авария произошла недалеко от Усть-Югана. Водитель пикапа с пассажирами ехал в сторону Мегиона, не учел дорожные и погодные условия, и вылетел к КАМАЗу. Удар пришелся в сторону водительского сидения, мужчина и его пассажиры чудом остались живы.

Как сообщает автор видео, автомобиль не подлежит восстановлению.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе один ребенок.