​В Нефтеюганске жители одного из домов «выселили» из него 14 китайцев

В Нефтеюганске в жители одного из домов, в котором поселилось 14 китайцев, «выселили» соседей из-за опасения заразиться коронавирусом.

Как сообщается в паблике «Типичный Нефтеюганск», иностранцам — работникам компании «Свет Энергия» пришлось переехать в инфекционное отделение городской больницы.

«Помните то письмо из Роспотребнадзора в ЦГБ о том, что в город прибыло 14 китайцев с их адресами? После этого поста жители этих домов, а именно подъезда, соседствующего с китайцами по адресу 12-30, обратились письмом в Роспотребнадзор и ЦГБ с требованиями разъяснений и ограждения их от угрозы заражения», — отмечает автор поста.

Отметим, что в настоящее время в Югре не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом.