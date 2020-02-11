​Блогерша, вступившая в конфликт с мамой ребенка-инвалида в аквакомплексе Нефтеюганска, стала героиней ток-шоу «Пусть говорят»

Блогерша Диана Закутняя, вступившая в конфликт с мамами детей инвалидов в аквакомлексе Нефтеюганска, стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Инцидент, произошедший в конце января, обсуждали почти час с привлечением обеих сторон конфликта, различных экспертов и депутатов.

Мнения гостей студии, традиционно, разделились. Одни категорично осудили Диану, посчитав ее позицию недопустимой, другие встали на ее сторону, посоветовав родителям лучше воспитывать детей.

Закутняя попросила защиты от агрессивных комментаторов, которые не только оскорбляют ее в Сети, но и угрожают утопить. Оскорбленные мамы особенных детей уже пожаловались на блогершу в прокуратуру и планируют подать в суд. Во время ток-шоу девушка признала свою ошибку: «Я еще раз повторяю, чтобы вы все услышали, повторно для всех, что я признаю ошибку в том, что дала место агрессии в соцсети, в своем аккаунте. Я по незнанию оскорбила честь и достоинство детей. И неважно, инвалидов это или здоровых детей. Я признаю эту ошибку, что я позволила себе думать и размещать это видео».

Жительница Ставрополья Диана Закутняя отдыхала в банном комплексе Нефтеюганска вместе с мамой, к которой приехала в гости. В это же время в развлекательном заведении проходили реабилитацию дети с особенностями развития. Диану возмутило поведение ребенка, она записала видео и выложила его на личной странице в инстаграм. «Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых <…> А нет, с. а, он не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его?», - эмоционально комментировала ситуацию девушка.

Родители детей, которые помешали отдыху блогерши, увидели видео в тот же день. Конфликт начался еще в душевой банного комплекса, а продолжился в социальных сетях взаимные оскорблениями. Продолжился он в сети. Блогерша пыталась оправдаться, объясняя свой поступок тем, что никто из администрации банного комплекса не предупредил ее о том, что там находятся дети-инвалиды.

Стоит отметить, что ситуацию взял на личный контроль член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков.