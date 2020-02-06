​Нефтеюганскими коммунальщиками занялись следователи из-за схода снежной лавины на женщину

В Нефтеюганске следователи ищут ответственных за сход снежной лавины с крыши здания суда в седьмом микрорайоне города. В результате происшествия 5 февраля серьезные травмы получила женщина. Пострадавшая госпитализирована с повреждением позвоночника и сотрясением голоного мозга. Виновным грозит наказанием за выполнение работ, не отвечающим требованиям безопасности.

«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Югре проводится проверка по факту падения на женщину снега с крыши дома. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку действиям либо бездействию работников управляющей компании, либо других лиц, ответственных за проведение работ по очистке крыши данного дома от снега, в том числе о наличии в них признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Подписчики паблика «Это Юганск, детка» отмечают, что это уже не первое подобное ЧП, произошедшее по адресу 7-51: «Говорят, вся беда в том, что на крыше сломался забор, который должен сдерживать сход снега. И этот забор почему-то никто не чинит и снег вовремя не убирают. Вот и дождались! Дай бог, чтоб пострадавшая выкарабкалась».