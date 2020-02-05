​Женщина с подозрением на коронавирус госпитализирована в Нефтеюганске

Еще один потенциальный случай заражения коронавирусом в Югре зафиксирован в Нефтеюганске – там с подозрительными симптомами госпитализирована женщина. Как пишет Znak.com, она находится в специальном боксе в окружной больнице имени Яцкив. По словам источников издания, нефтеюганка обратилась к врачу с общими признаками ОРЗ, но выяснилось, что она недавно вернулась из отпуска в Таиланде, то есть попала в группу риска по заражению коронавирусом, так что ее решили от греха подальше изолировать и наблюдать за развитием болезни, параллельно взяв анализы. Там она может провести около двух недель.

Параллельно над подозрительными случаями работают медики Нижневартовска, где 3 февраля были госпитализированы трое граждан Узбекистана. Они летели в Тюмень одном самолете с китаянкой, у которой коронавирус подтвердился (у нее все в порядке, ее наблюдают врачи в областной столице).

Кроме того, в Тюмени сейчас находятся 144 россиянина и граждане стран СНГ, эвакуированные из центра эпидемии коронавируса в Китае и близлежащих территорий. Их разместили в санатории в поселке Винзили, там они проведут в карантине две недели.