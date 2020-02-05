В одном из домов Нефтеюганска вместо воды течет грязь

Сегодня, 5 февраля, один из жителей дома в Нефтеюганске по адресу 14-31 пожаловался на грязную воду, текущую из крана. Сообщение размещено в городском сообществе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск»:

Корреспондент СИА-ПРЕСС попытался связаться с управляющей компанией, обслуживающей данный дом, однако никто не взял трубку. Комментарий удалось взять у службы информационно-диспетчерского центра (ИДЦ), принимающего заявки от горожан:

«Сантехники по нашей просьбе прогнали воду в этом доме по нескольким стоякам, потому что номер квартиры, где идёт из крана грязь, неизвестно. В стояках, которые прогнали, грязи не было. Мы полагали, что это связано с устранением порыва на сетях ЮТТС в 16а микрорайоне - после запуска такая грязь может идти с горячей водой. Но сантехники нам не подтвердили».

В ИДЦ Нефтеюганска отметили, что ни один из жителей микрорайона не обратился в службу по проблеме грязной воды. Более того, жалоб не было даже в общих чатах мессенджера «Вайбер», где собственники домов проявляют наибольшую активность.