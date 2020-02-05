Жительница Нефтеюганска тяжело пострадала из-за схода снега с крыши суда

Сегодня, 5 февраля, жительница Нефтеюганска попала в больницу из-за снежной лавины, сошедшей со здания межрайонного суда по адресу 7-51. Об этом сообщает городское сообщество «Это Юганск, детка! Нефтеюганск»:

«Кто в курсе, сегодня в обед в 7-ом микрорайоне женщину накрыло снежной кучей. С крыши судейского здания внезапно целая лавина сошла».

Вскоре о состоянии пострадавшей рассказал главный врач нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин – у пострадавшей подозрение на повреждение позвоночника. Ее доставили в нефтеюганскую окружную больницу с травмами тяжелой степени, сейчас ей оказывается помощь.

По сведениям очевидцев, со здания суда постоянно валится снег из-за того, что на крыше поврежден сдерживающий забор, причем его не чинят больше года.