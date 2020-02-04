В Нефтеюганске мужчина ударил ножом собственную мать

Накануне в четвертом микрорайоне Нефтеюганска 31-летний мужчина нанес колото-резанное ранение своей матери в левое бедро. Его задержал наряд росгвардейцев.

Как сообщает пресс-служба национальной гвардии, мужчина не спешил покидать квартиру после нападения. Поэтому прибывшие на вызов Росгвардейцы взяли окровавленного злоумышленника прямо на месте.

Выяснилось, что задержанный ранее судим по двум статьям: причинение вреда здоровью средней тяжести и кража. Мужчина отбывал наказание в тюрьме сроком на год и два месяца.

Сейчас рецидивист передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Пыть-Яхе девушка с ножами накинулась на полицейских.