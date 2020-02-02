​В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. Автобус столкнулся с грузовиком

Смертельное ДТП произошло сегодня, 2 февраля, утром в Нефтеюганском районе возле поселка Сентябрьский (656 километр дороги между Тюменью и Ханты-Мансийском). Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, автобус «ПАЗ» по ходу движения занесло, от чего он вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком Shacman. Оба транспортных средства вылетели на обочину. В автобусе от удара погибла женщина-пассажир, а оба водителя получили травмы. Полиция будет изучать обстоятельства этого ЧП и после вынесет решение о виновном.

В социальных сетях связали это происшествие с очень плохими погодными условиями: дороги в снегу, а видимость плохая.