Девушка, которая пожелала утонуть ребенку-инвалиду в Нефтеюганске, просит перестать травить ее мать

Девушка, которая пожелала утонуть ребенку-инвалиду в Нефтеюганске, в новом видео объяснила свой поступок и попросила перестать травить ее мать.

Диана Закутняя рассказывает, что никто из администрации банного комплекса не предупредил ее о том, что там находятся дети-инвалиды. Что она заплатила за отдых, поэтому возмутилась криками детей.

Женщина отметила, что в своем инстаграм-аккаунте она имеет право постить истории любого рода, а в скандальном сторисе вообще не было призыва утопить детей, это якобы был крик души.

Закутняя во всей этой ситуации считает себя и свою маму жертвами, так как им в соцсетях теперь пишут всякие гадости.

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