В Нефтеюганске девушка хотела утопить ребенка-инвалида в аквапарке, мешавшего ей отдыхать

В Нефтеюганске местная жительница Диана Закутняя, отдыхая в аквапарке рассуждала об убийстве ребенка-инвалида, мешавшего ей отдыхать своими криками. Свои мысли она изложила в сторис своего инстаграм аккаунта.

«Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Никому не хочется слушать симфонию из ваших долбанутых детей», — заявила женщина.

Отметим, что в этот момент в бассейне проходили занятия по аквареабилитации детей инвалидов, но девушку это не смутило. Чуть позже, услышав тишину, она радостно предположила, а не утонул ли ребенок?

Видео быстро распространилось по социальным сетям и вызвало негативную реакцию общественности. В комментариях люди заявляют о бесчеловечности женщины, кто-то даже желает ей смерти.

Однако ответ от Дианы последовал быстро. Все в том же инстаграме, она заявила, что люди для нее микробы.

«Мне плевать кто вы и что вы. Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов», — пишет женщина.